Российский посол в Великобритании отрицает возможность применения Россией ядерного оружия на Украине

Москва, , 23:20 — REGNUM Россия не будет применять ядерное оружие в ходе проведения СВО на территории Украины. Об этом 22 февраля заявил российский посол в Лондоне Андрей Келин в интервью британской радиостанции LBC.

Межконтинентальные ракеты РС-24 Ярс kremlin.ru

На вопрос, применит ли Россия ядерное оружие в этом конфликте, Келин ответил, что нет, так как у Москвы чрезвычайно чёткая доктрина, которая описывает очень конкретный случай, когда может быть применено ядерное оружие.

По словам посла, ядерное оружие может быть применено Россией только в том случае, если по её территории противник первым нанесёт ядерный удар. Или же нападение противника с использованием обычных вооружений будет настолько серьёзным, что поставит под угрозу существование России как государства.

Напомним, что 21 февраля Владимир Путин объявил о приостановлении участия России в Договоре об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Читайте ранее в этом сюжете: Киев потребовал от Запада принять решительные меры к России из-за ДСНВ