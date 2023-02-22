Варшава, 22 февраля, 2023, 22:56 — ИА Регнум. Польский президент Анджей Дуда созывает 24 февраля заседание Совета национальной безопасности Польши, сообщило Бюро национальной безопасности республики.

Prezydent.pl Президент Польши Анджей Дуда

В ходе мероприятия планируется обсудить вопросы безопасности страны, в том числе в рамках недавних консультаций Дуды с американским лидером Джо Байденом, а также в контексте внеочередного саммита Бухарестской девятки.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля Джо Байден в ходе встречи с Анджеем Дудой в Варшаве высоко оценил вклад Польши в «обеспечение безопасности Европы».