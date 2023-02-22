Центральные штаты США парализовала снежная буря

Миннеаполис, США, , 23:18 — REGNUM Центральные районы США начало заваливать снегом, сообщает 22 февраля Reuters.

Снег Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Сильнейшие снегопады в ряде штатов, в первую очередь в Миннесоте, Вайоминге, Южной Дакоте, Колорадо, прервали авиасообщение, сделали невозможным передвижение по автомобильным дорогам, прекратили занятия в сотнях школ.

Национальная метеорологическая служба сообщила, что в некоторых местах 22 и 23 февраля ожидается до 60 см снега и скорость ветра до 97 км в час.

Шторм также обрушился на Калифорнию и принёс смесь снега и мокрого снега на восток, в том числе в Новую Англию, где синоптики предупредили автомобилистов об опасности скользких дорог.

Мэр Миннеаполиса заявил о вероятности самой снежной бури за всю историю наблюдений. В горах округа Лос-Анджелес было выпущено первое начиная с 1989 года предупреждение о метели.

Эксперты утверждают, что растущая частота и интенсивность таких снежных штормов, чередующихся с сильной жарой и засушливыми периодами, являются симптомами изменения климата. По данным метеорологической службы, в то время как на Восточном побережье США зима была относительно мягкой, на северных равнинах зима была экстремальной.

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