Илон Маск обвинил Нуланд в разжигании конфликта на Украине

Вашингтон, , 22:39 — REGNUM Американский предприниматель Илон Маск обвинил заместителя госсекретаря США Викторию Нуланд в эскалации конфликта на Украине после её слов о «законности» нанесения Украиной ударов по российским базам в Крыму. Соответствующее заявление Маск опубликовал 22 февраля в своём аккаунте в Twitter.

Виктория Нуланд Иван Шилов © ИА REGNUM

«Никто не продвигает эту войну сильнее Нуланд», — такой комментарий оставил Маск в ответ на статью российского эксперта о вовлечённости США в конфликт на Украине после слов Нуланд о Крыме.

Замгоссекретаря США отметила, что Вашингтон поддерживает нанесение Киевом ракетных ударов по военным объектам России в Крыму. Нуланд назвала российские базы в Крыму «законными целями» для Украины и пояснила, что только как минимум демилитаризация Крыма поможет Киеву почувствовать себя в безопасности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-президент США Дональд Трамп упомянул Нуланд среди других некоторых высокопоставленных деятелей политического истеблишмента в Вашингтоне, «одержимых подталкиванием Украины к НАТО» и долго искавших конфронтации.

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