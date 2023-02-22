На западе Словакии четыре человека погибли при крушении двухмоторного самолета

Братислава, , 22:38 — REGNUM Четыре человека стали жертвами авиакатастрофы в районе города Тренчин на западе Словакии, где разбился двухмоторный самолет Diamond DA42 Twin Star, заявил журналистам представитель местного управления скорой помощи Мартин Балко.

Самолет stooni

Погибшие являются словацкими гражданами, а разбившийся самолет был зарегистрирован в Чехии. Воздушное судно использовалось местным аэроклубом.

Перед крушением самолет совершал тренировочный полет. По предварительной информации, в момент катастрофы на борту воздушного судна мог находиться директор аэроклуба. Правоохранительные органы начали расследование по факту инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июня недалеко от города Комарно на юге Словакии упал двухместный спортивный самолет. В результате происшествия погиб один человек и еще один — пострадал.