По данным Минэкономразвития, инфляция за неделю в России составила 0,06%

Москва, , 22:48 — REGNUM В России замедлился рост инфляции, сообщает 22 февраля Министерство экономического развития РФ.

Магазин Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

За неделю с 14 по 20 февраля 2023 года инфляция составила 0,06%. В годовом выражении цены выросли на 11,36%.

На продовольственные товары рост цен замедлился до 0,11% по сравнению с 0,35% неделей ранее. Это произошло за счёт снижения темпов роста цен на плодоовощную продукцию (1,16% после 3,33% неделей ранее) и снижения цен на продовольственные товары, за исключением овощей и фруктов (-0,06%).

Мясо, масла и жиры, мука, макаронные и крупяные изделия продолжали дешеветь. Также возобновилось снижение цен на молоко и молочную продукцию.

Вместе с тем ускорился рост цен на яйца, подорожали хлеб и хлебобулочные изделия после отсутствия роста цен на предыдущей неделе. На сахар снижение цен приостановилось (0,05%).

На непродовольственные товары цены снизились (-0,12% после -0,05% на предыдущей неделе). Ускорилось снижение цен на электро — и бытовые приборы (-1,48% после снижения на -0,98% неделей ранее), строительные материалы (-0,58% после -0,31%), подешевели легковые автомобили (-0,09% после околонулевого роста цен неделей ранее).

В сегменте регулируемых, туристических и бытовых услуг с 14 по 20 февраля цены выросли на 0,32%. На туристические услуги рост цен несколько замедлился (2,55% после 2,59%) за счет снижения темпов роста цен на авиабилеты на внутренние рейсы и услуги санаториев. На бытовые услуги рост цен сохранился практически на уровне предыдущей недели (0,11% после 0,12%).

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