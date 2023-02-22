Премьер-министр Чехии Фиала: Прага предоставила Киеву военную помощь на $455 млн

Прага, , 22:17 — REGNUM Киев получил от Праги военную помощь на общую сумму 10 млрд чешских крон (около $455 млн), заявил 22 февраля премьер-министр Чехии Пётр Фиала, сообщает издание Idnes.

Премьер-министр Чехии Пётр Фиала President Of Ukraine

Он уточнил, что республика передала Украине 89 танков, 226 единиц бронетехники и 39 гаубиц. Кроме того, по словам Фиалы, оборонные предприятия Чехии направили украинской стороне военные материалы еще на 30 млрд крон (примерно $1,3 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украине необходимо получить от Запада истребители.

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