Прага, 22 февраля, 2023, 22:17 — ИА Регнум. Киев получил от Праги военную помощь на общую сумму 10 млрд чешских крон (около $455 млн), заявил 22 февраля премьер-министр Чехии Пётр Фиала, сообщает издание Idnes.

President Of Ukraine Премьер-министр Чехии Пётр Фиала

Он уточнил, что республика передала Украине 89 танков, 226 единиц бронетехники и 39 гаубиц. Кроме того, по словам Фиалы, оборонные предприятия Чехии направили украинской стороне военные материалы еще на 30 млрд крон (примерно $1,3 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украине необходимо получить от Запада истребители.