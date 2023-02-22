Аккаунт дизайнера Артемия Лебедева на YouTube заблокирован за нарушение условий

Москва, , 22:13 — REGNUM Видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт блогера и дизайнера Артемия Лебедева. Об этом 22 февраля сообщил сам Лебедев в своём телеграм-канале.

Артемий Лебедев Цитата из видеоинтервью

Как уточнил Лебедев, причиной блокировки стало «нарушение условий использования площадки». Все видеоролики, находившиеся на платформе, были безвозвратно удалены. При этом недавно канал Лебедева преодолел отметку в миллион подписчиков.

Лебедев прокомментировал удаление своего канала словами: «Никогда не расстраивайся и никогда не сдавайся!».

Напомним, в начале января текущего года Лебедев и ещё 118 предпринимателей, журналистов, деятелей культуры попали в санкционный список Украины.

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