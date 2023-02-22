Москва, 22 февраля 2023, 22:13 — REGNUM Видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт блогера и дизайнера Артемия Лебедева. Об этом 22 февраля сообщил сам Лебедев в своём телеграм-канале.

Артемий Лебедев
Артемий Лебедев
Цитата из видеоинтервью

Как уточнил Лебедев, причиной блокировки стало «нарушение условий использования площадки». Все видеоролики, находившиеся на платформе, были безвозвратно удалены. При этом недавно канал Лебедева преодолел отметку в миллион подписчиков.

Лебедев прокомментировал удаление своего канала словами: «Никогда не расстраивайся и никогда не сдавайся!».

Напомним, в начале января текущего года Лебедев и ещё 118 предпринимателей, журналистов, деятелей культуры попали в санкционный список Украины.

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