Херсон, , 21:55 — REGNUM Летевший обстреливать Новую Каховку самолет ВСУ Су-25 сбит в небе над Херсоном. Об этом сообщил 22 февраля представитель российских экстренных служб.

Военнослужащие с ПЗРК «Верба» © Константин Михальчевский/РИА Новости

По его словам, успешное поражение воздушной цели было совершено около 12:00 расчетом зенитно-ракетного комплекса «Верба».

«Сегодня в районе 12:00 над Херсоном расчетом ПЗРК «Верба» был сбит украинский Су-25, который летел обстреливать Новую Каховку», — приводит слова своего источника ТАСС.

Он также отметил, что экипаж самолета руководство ВСУ искать не будет из боязни попасть под обстрел. Известно, что все пилоты погибли.

Напомним, 20 февраля в Минобороны РФ сообщили о самолете ВСУ, сбитом российскими военными в районе города Изюма (Харьковская область).

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