Херсон, 22 февраля, 2023, 21:55 — ИА Регнум. Летевший обстреливать Новую Каховку самолет ВСУ Су-25 сбит в небе над Херсоном. Об этом сообщил 22 февраля представитель российских экстренных служб.

Константин Михальчевский/РИА Новости Военнослужащие с ПЗРК «Верба»

По его словам, успешное поражение воздушной цели было совершено около 12:00 расчетом зенитно-ракетного комплекса «Верба».

«Сегодня в районе 12:00 над Херсоном расчетом ПЗРК «Верба» был сбит украинский Су-25, который летел обстреливать Новую Каховку», — приводит слова своего источника ТАСС.

Он также отметил, что экипаж самолета руководство ВСУ искать не будет из боязни попасть под обстрел. Известно, что все пилоты погибли.

Напомним, 20 февраля в Минобороны РФ сообщили о самолете ВСУ, сбитом российскими военными в районе города Изюма (Харьковская область).