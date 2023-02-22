Находящиеся в ЛНР бойцы ВСУ отказались от включения в списки на обмен пленными

Луганск, , 21:40 — REGNUM Попавшие в плен военнослужащие ВСУ отказываются от включения их в список на обмен пленными. Об этом сообщила 22 февраля уполномоченный по правам человека в Луганской Народной Республике Виктория Сердюкова.

Пленные военнослужащие ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По её словам, в ЛНР находятся более 500 украинских военнослужащих. Условия их содержания проверили сотрудники аппарата омбудсмена. Было отмечено, что они соответствуют всем нормам международного гуманитарного права в части содержания военнопленных.

«Некоторые из украинских военнослужащих обратились к нам с заявлением об отказе во включении их в список на обмен с государством Украина, изъявив желание остаться в ЛНР», — написала Сердюкова в своем Telegram-канале.

О том, что бойцы ВСУ, сдавшиеся в плен и сложившие оружие, отказываются вернуться по обмену, неоднократно заявляли уполномоченные по правам человека в РФ и Минобороны. В начале февраля 2023 года в ходе заседания Совбеза ООН первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский заявил, что матери и жены пленных бойцов ВСУ просят не выдавать их Киеву, так как опасаются, что их снова отправят воевать.

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