Вашингтон, 22 февраля, 2023, 21:45 — ИА Регнум. Член Конгресса США от Республиканской партии Мэтт Гетц внёс в Палату представителей Конгресса резолюцию о выводе американских войск из Сирии. Эту информацию политик обнародовал 22 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия США

Он напомнил, что военнослужащих армии США ввели в Сирию без получения разрешения Конгресса. Гетц заявил, что американский президент Джо Байден должен вывести войска.

«Почему мы проводим там опасные военные операции? Президент Байден обязан вывести все американские силы из Сирии», — заявил Гетц.

Документ должен быть рассмотрен в течение 18 дней после внесения в Конгресс.

Напомним, США ввели войска в Сирию в сентябре 2014 года. Официальной причиной была названа борьба с террористическими организациями. При этом площадь территорий, контролируемых террористами, росла, пока по призыву Дамаска в ситуацию не вмешалась Россия. Американские военные создали на сирийской территории ряд баз и контролируют районы нефтедобычи.