В Киеве увидели намёки для Германии в одной из песен, исполненных на концерте в «Лужниках»

Киев, , 21:25 — REGNUM В одной из песен, исполненных в ходе митинга-концерта, состоявшегося 22 февраля в «Лужниках», прозвучали намеки для Германии. На это обратил внимание советник главы МВД Украины Антон Геращенко. Он опубликовал отрывок выступления и прокомментировал его в своем Twitter.

Знамя Победы на митинге-концерте «Слава защитникам Отечества!» в Лужниках © Александр Вильф/РИА Новости

«Германия, внимание! Россияне уже поют о флаге над Берлином!» — обратил внимание немецких властей Геращенко.

В ходе концерта командир первого разведывательного взвода разведывательной роты Николай Романенко исполнил современную версию военной песни «Катюша», пишет РИА Новости. В одном из куплетов есть такие слова: «Зардеет ярко-красный флаг над Берлином».

Напомним, в Москве 22 февраля состоялся митинг-концерт, посвященный Дню защитника Отечества. В нем приняли участие более 200 тыс. человек. Поздравить собравшихся пришел президент РФ Владимир Путин. На стадионе он пообщался с участниками спецоперации. В своем обращении к участникам мероприятия Путин заявил, что «нам нет равных».

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