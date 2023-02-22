Киев, 22 февраля, 2023, 21:25 — ИА Регнум. В одной из песен, исполненных в ходе митинга-концерта, состоявшегося 22 февраля в «Лужниках», прозвучали намеки для Германии. На это обратил внимание советник главы МВД Украины Антон Геращенко. Он опубликовал отрывок выступления и прокомментировал его в своем Twitter.

Александр Вильф/РИА Новости Знамя Победы на митинге-концерте «Слава защитникам Отечества!» в Лужниках

«Германия, внимание! Россияне уже поют о флаге над Берлином!» — обратил внимание немецких властей Геращенко.

В ходе концерта командир первого разведывательного взвода разведывательной роты Николай Романенко исполнил современную версию военной песни «Катюша», пишет РИА Новости. В одном из куплетов есть такие слова: «Зардеет ярко-красный флаг над Берлином».

Напомним, в Москве 22 февраля состоялся митинг-концерт, посвященный Дню защитника Отечества. В нем приняли участие более 200 тыс. человек. Поздравить собравшихся пришел президент РФ Владимир Путин. На стадионе он пообщался с участниками спецоперации. В своем обращении к участникам мероприятия Путин заявил, что «нам нет равных».