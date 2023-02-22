Киев, 22 февраля, 2023, 21:10 — ИА Регнум. Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) предъявили обвинение экс-министру инфраструктуры страны и его первому заместителю в злоупотреблении служебными полномочиями, повлёкшими ущерб государству на сумму более $30 млн. Об этом 22 февраля сообщает пресс-служба НАБУ.

Иван Шилов REGNUM Гривна

По версии следователей, обвиняемые в 2015 году ввели в действие приказ, по которому половина корабельного сбора в порту «Южный» под Одессой доставалась частным компаниям. Отмечается, что акватория порта принадлежит государству, следовательно, все сборы должна собирать госкомпания.

«Следствие установило, что приказ был принят без надлежащего экономического обоснования и вопреки замечаниям департамента экономики и финансов мининфраструктуры», — говорится в сообщении от НАБУ.

По данным ведомства, чиновников официально призывали отменить приказ, но этого не было сделано. Фамилии обвиняемых не раскрываются.

Стоит отметить, что в 2015 году министром инфраструктуры Украины и первым замминистра были Андрей Пивоварский и Владимир Шульмейстер.