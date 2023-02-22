Киев, 22 февраля, 2023, 20:57 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский попросил президента Пакистана Арифа Алви поддержать план мирного урегулирования конфликта с Россией в ООН. Эту просьбу украинский лидер высказал в ходе телефонных переговоров с пакистанским руководителем. Об этом 22 февраля сообщила газета The Express Tribune.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Голосование в Генеральной Ассамблее ООН по проекту резолюции, основанному на выдвинутой Зеленским «формуле мира», как ожидается, состоится к годовщине СВО.

Как отметил Ариф Алви, проект резолюции находится на рассмотрении правительства исламской республики. Он также выразил обеспокоенность конфликтом на Украине и поддержал мирное урегулирование ситуации в соответствии с Уставом ООН.

Напомним, на днях Владимир Зеленский заявил, что его «мирный план» предусматривает гарантии таким крупным державам, как США и Китай, и выразил надежду, что «международное сообщество объединится и поддержит мой мирный план из десяти пунктов».