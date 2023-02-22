Президент США Байден снова упал на трапе самолёта

Варшава, , 20:47 — REGNUM Президент США Джо Байден снова упал, в этот раз поднимаясь по трапу самолёта в Варшаве. Об этом 22 февраля сообщил портал Air live.

Джо Байден © EPA/Sashenka Gutierrez/ТАСС

На опубликованных кадрах американский президент споткнулся, когда преодолел чуть более половины ступенек. Он упал, но быстро встал и продолжил подниматься. Наверху трапа Байден помахал рукой провожающим.

В Белом доме уже признали падение американского президента.

Байден пробыл с визитом в Польше два дня. Ранее сообщалось, что по прилете, выходя из президентского самолёта, упал чиновник из команды американского президента. Он скатился с трапа, преодолев таким образом половину ступенек.

Напомним, Байден ранее уже падал, поднимаясь по трапу самолёта. В марте 2022 года он трижды падал, поднимаясь на борт, готовящийся к полёту в Атланту.

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