Берлин, , 20:37 — REGNUM Запад должен прислушаться к президенту России Владимиру Путину, который в ходе своего послания Федеральному собранию РФ не исключил мирных переговоров по киевскому конфликту, и пойти на компромисс. Об этом заявила 22 февраля в интервью телеканалу ZDF депутат бундестага, экс-лидер парламентской фракции Левой партии Сара Вагенкнехт.

Она предостерегла от принятия стороны Киева, который ввел запрет на любые переговоры. Кроме того, политик напомнила, что «русские всегда критиковали, что Украина становится военным форпостом США». Поэтому, по её мнению, «стоит быть готовым к компромиссам».

«Он (президент РФ Владимир Путин) не исключил переговоров. На украинской стороне на данный момент действует декрет, запрещающий переговоры. Западу не стоит перенимать эту позицию», — заявила Сара Вагенкнехт.

В пользу компромиссов также, по мнению экс-лидера Левой партии Германии, говорят и успешные переговоры по «зерновой сделке», и обмен пленными, а также то, что президент США Джо Байден на днях смог посетить Киев, чему, по мнению Сары Вагенкнехт, предшествовала договоренность с Москвой.

Напомним, ранее глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль заявил, что Россия сможет начать вести мирные переговоры, когда достигнет явного преимущества на поле боя.

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