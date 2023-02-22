Тирасполь стремится к диалогу с Кишинёвом — МИД Приднестровья

Тирасполь, , 20:18 — REGNUM Тирасполь постоянно стремится вести диалог с Кишинёвом, но в Молдавии его всячески избегают. Об этом 22 февраля заявил РИА Новости представитель МИД Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).

Дипломат отметил, что к переговорам постоянно призывают и глава ПМР Вадим Красносельский, и министр иностранных дел Виталий Игнатьев. Есть много проблем, решение которых важно для Приднестровья: от урегулирования конфликта до импорта лекарств в ПМР.

«В ответ из Кишинёва всегда звучат невнятные отговорки. До сих пор не проведено ни одной встречи на высшем уровне, Кишинёв отказывается от такого формата», — сказал журналистам представитель приднестровского МИД.

Он также сообщил, что в Тирасполе озабочены пробуксовыванием формата переговоров «5+2» с участием России, Украины ОБСЕ, США и ЕС. Кишинёв отказывается даже от неформальной встречи в этом формате.

Напомним ставшая в декабре 2020 года президентом Молдавии Майя Санду, в отличие от своего предшественника Игоря Додона, ни разу не встречалась с Красносельским. В течение последнего года Кишинёв усиливает давление на Тирасполь, препятствуя импорту продуктов и лекарств в ПМР.

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