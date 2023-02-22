Москва, 22 февраля, 2023, 20:03 — ИА Регнум. Вопрос урегулирования мирным путем конфликта на Украине, план которого якобы разработан Китаем в ходе встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и члена политбюро ЦК Компартии Китая, руководителя канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И, на встрече в Москве не обсуждался. Об этом заявили 22 февраля в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

Григорий Сысоев/Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Ван И и Сергей Лавров

«Обратили внимание на заявления некоторых западных политиков и репортажи СМИ относительно некого «китайского мирного плана». Как обычно, они искажают реальную картину. <…> О каком-либо отдельном «плане» разговора не было»,— сказано в сообщении пресс-службы.

Также отмечено, что в ходе встречи с Лавровым китайские коллеги высказали свои «соображения относительно коренных причин украинского кризиса, а также подходов к его политическому урегулированию».

Напомним, ранее ряд СМИ, в частности агентство Bloomberg, сообщали о якобы подготовке Китаем мирного плана по урегулированию конфликта на Украине, в который входят предложения по установлению перемирия и прекращению поставок оружия.

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