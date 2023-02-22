Севастополь, 22 февраля, 2023, 20:02 — ИА Регнум. В Севастополе на частном судоремонтном заводе «Персей» произошел пожар. Об этом 22 февраля сообщил губернатор города Михаил Развожаев в телеграм-канале.

Павел Бедняков/РИА Новости Михаил Развожаев

«По информации МЧС, в южной бухте на частном судоремонтном заводе «Персей» загорелся плавучий док», — говорится в сообщении.

Согласно полученной информации, пожарные выехали на место, возгорание локализуют, но задымление сильное.

«В городе все спокойно. Если увидите провокации на счет этого возгорания от укропабликов — не поддавайтесь», — отметил Развожаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали позиции российских военных в районе села Оленевка в Крыму.