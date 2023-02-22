Краснодар, , 19:58 — REGNUM В Краснодаре теперь уже бывшего воспитателя детского сада заподозрили в истязании детей. В отношении 25-летней женщины следственные органы уже возбудили уголовное дело о ненадлежащем исполнении своих обязанностей и жестком обращении с воспитанниками. Об этом 22 февраля сообщили в региональном следственном управлении СКР.

Детский сад Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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По данным следствия, с декабря 2020 по февраль 2023 года женщина использовала противоправные методы воспитания и систематически применяла в отношении малолетних детей физическую силу. Била их воспитатель за любую провинность и непослушание.

Следователи уже приступили к установлению всех обстоятельств и причастных к совершению преступления в отношении детей лиц.

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Как пишет сетевое издание 93.ru, об издевательствах над несовершеннолетними рассказала сестра девушки, которая проходила в детском саду практику. По её словам, воспитательница измывалась преимущественно над теми детьми, которые «вообще не говорят». В частности, она якобы рассекла ложкой лоб неговорящей девочке.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2022 года дело об истязании и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей в детсаду в микрорайоне Солнечный довели до суда в Красноярске. По версии следствия, от противоправных действий 65-летнего воспитателя пострадали 15 воспитанников. Она систематически грубо общалась с ними, унижала и запрещала посещать туалет либо закрывала в нём.