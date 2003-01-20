Москва, 22 февраля, 2023, 19:53 — ИА Регнум. Министерство обороны России предоставит участникам добровольческих формирований право бесплатного проезда на транспорте. Соответствующий приказ опубликован 22 февраля на официальном интернет-портале правовой информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Самолет

«Установить случаи и порядок предоставления гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях, права на проезд на безвозмездной основе железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным (за исключением такси) транспортом», — говорится в тексте документа.

Уточняется, что право предоставляется добровольцам, содействующим выполнению задач ВС РФ, в период мобилизации. Бесплатный проезд, в частности, возможен при следовании к месту нахождения добровольческого формирования, к месту лечения, реабилитации или медосвидетельствования и обратно, а также к месту жительства. В документе также изложен порядок возмещения транспортных расходов.