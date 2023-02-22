В Росстате сообщили о росте инфляции на 1,3% с начала года

Москва, , 19:49 — REGNUM С начала 2023 года в России зафиксирован рост инфляции. Этот показатель увеличился на 1,3%, о чем говорят данные Росстата на 20 февраля.

Супермаркет Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

При этом отмечается, что среди продуктов питания наибольший рост продемонстрировали некоторые овощи и фрукты, а также яйца. Так, лук подорожал на 6,9%, помидоры — на 4%, бананы — на 3,8%, свекла и картофель — на 1%, морковь — на 0,7%. Рост цен на яйца составил 1,11%.

На 0,8% подорожали сосиски и сардельки, мясные консервы для детского питания — на 0,7%, свинина, молоко пастеризованное, творог, сыры — на 0,2%. Также на 0,1% стали дороже полукопченые и варено-копченые колбасы, сахар, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки.

Что касается других товаров, то больше всего подорожание коснулось сухих кормов для домашних животных, которые стали стоить больше на 0,4%, спичек, цена на которые поднялась на 0,3%, подгузников — на 0,14%, хозяйственного мыла — на 0,12%, сигареты — на 0,17%.

Из одежды и обуви сильнее всего подорожали мужские футболки (на 0,41%), детские спортивные костюмы (на 0,23%), детские кроссовки (на 0,21%) и женские колготки (на 0,13%).

Что касается услуг, то тут лидером по росту их стоимости стали билеты на полет в эконом-классе — их цена в среднем выросла на 5,5%.

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В первом квартале 2023 года инфляция в России может составить около 5-7%, заявил 18 января президент Владимир Путин. Но уже ко второму кварталу 2023 года инфляция может вернуться к целевому показателю 4%, считает глава государства.