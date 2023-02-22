Военный эксперт оценил угрозу от американским бомб JDAM-ER
Москва, 22 февраля 2023, 19:42 — REGNUM Высокоточные бомбы JDAM-ER, которые Соединённые Штаты планируют поставлять Киеву, могут сбивать российские системы противоракетной обороны. Об этом сообщил военный эксперт Алексей Леонков.
Аналитик уточнил, что дальность полёта этого боеприпаса составляет 70 –80 километров. По его словам, это серьёзная угроза и требуют от военных серьёзного отношения. Однако у российской армии есть инструмент противодействия.
«Войсковая ЗРС С-300В4 имеет в арсенале ракету 9 М82 МВ с дальностью перехвата 350 км на скорости 7, 5 Маха», — сказал Леонков, слова которого цитирует «Силовой блок».
Читайте также: Bloomberg: США поставляют Киеву дальнобойные высокоточные бомбы
Специалист также пояснил, что для запуска этих планирующих боеприпасов повышенной дальности самолёт должен набрать соответствующую высоту — не ниже пяти ― шести километров.
«И тогда с этой высоты этот боеприпас может преодолеть более 100 км и, как они говорят, высокоточно поразить цель. Но есть одно обстоятельство: как только самолёт украинских ВВС поднимется на такую высоту, его увидят наши комплексы С-300В4, которые могут применять ракеты на дальности до 400 км», ― подчеркнул в беседе с «Известиями» эксперт.
Поэтому, указал Леонков, «здесь вопрос в том, кто первый собьёт».
«Сами боеприпасы могут сбивать наши комплексы Тор-М2, «Панцирь-С1». Но мы еще с ними не сталкивались, хотя номенклатура таких целей существует», — объяснил Леонков.
Напомним, JDAM-ER представляет собой комплект модернизации для авиабомбы с модулем коррекции и раскрывающимися в полёте крыльями, позволяющими бомбе планировать к своей цели на большое расстояние. Данная модификация ER имеет увеличенную до 72 км дальность полёта при сбросе с высоты в 14 км.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее неназванные источники агентства Bloomberg заявили, что США начали поставку на Украину высокоточных дальнобойных боеприпасов. Речь идёт о модифицированной версии бомбы JDAM-ER, способной поражать цели на расстоянии более 70 км.
Уточняется, что эти боеприпасы киевские власти должны получить к концу июня в рамках объявленного пакета помощи на $1,85 млрд.