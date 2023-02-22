Москва, 22 февраля, 2023, 19:42 — ИА Регнум. Высокоточные бомбы JDAM-ER, которые Соединённые Штаты планируют поставлять Киеву, могут сбивать российские системы противоракетной обороны. Об этом сообщил военный эксперт Алексей Леонков.

South Korea Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press Запуск высокоточных бомб JDAM-ER

Аналитик уточнил, что дальность полёта этого боеприпаса составляет 70 –80 километров. По его словам, это серьёзная угроза и требуют от военных серьёзного отношения. Однако у российской армии есть инструмент противодействия.

«Войсковая ЗРС С-300В4 имеет в арсенале ракету 9 М82 МВ с дальностью перехвата 350 км на скорости 7, 5 Маха», — сказал Леонков, слова которого цитирует «Силовой блок».

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Специалист также пояснил, что для запуска этих планирующих боеприпасов повышенной дальности самолёт должен набрать соответствующую высоту — не ниже пяти ― шести километров.

«И тогда с этой высоты этот боеприпас может преодолеть более 100 км и, как они говорят, высокоточно поразить цель. Но есть одно обстоятельство: как только самолёт украинских ВВС поднимется на такую высоту, его увидят наши комплексы С-300В4, которые могут применять ракеты на дальности до 400 км», ― подчеркнул в беседе с «Известиями» эксперт.

Поэтому, указал Леонков, «здесь вопрос в том, кто первый собьёт».

«Сами боеприпасы могут сбивать наши комплексы Тор-М2, «Панцирь-С1». Но мы еще с ними не сталкивались, хотя номенклатура таких целей существует», — объяснил Леонков.

Напомним, JDAM-ER представляет собой комплект модернизации для авиабомбы с модулем коррекции и раскрывающимися в полёте крыльями, позволяющими бомбе планировать к своей цели на большое расстояние. Данная модификация ER имеет увеличенную до 72 км дальность полёта при сбросе с высоты в 14 км.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее неназванные источники агентства Bloomberg заявили, что США начали поставку на Украину высокоточных дальнобойных боеприпасов. Речь идёт о модифицированной версии бомбы JDAM-ER, способной поражать цели на расстоянии более 70 км.

Уточняется, что эти боеприпасы киевские власти должны получить к концу июня в рамках объявленного пакета помощи на $1,85 млрд.