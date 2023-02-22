Донецк, , 19:23 — REGNUM Три населенных пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом 22 февраля сообщает Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Последствия обстрела Донецка Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Согласно полученной информации, зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по Кировскому и Петровскому районам Донецка, в частности выпущено 9 и 5 снарядов калибром 155 мм соответственно.

Кроме того, зафиксированы также обстрелы со стороны ВСУ по населенным пунктам Минеральное и Яковлевка. По ним суммарно ВСУ выпустили 9 снарядов калибром 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли приграничные районы Курской области.