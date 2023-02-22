Вильнюс, , 19:45 — REGNUM Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что в отношении Белоруссии ввели недостаточно санкций за её косвенную помощь России в проведении спецоперации по денацификации Украины. Об этом он заявил в интервью, опубликованном 22 февраля телеканалом Sky News.

Габриэлюс Ландсбергис © EPA/Valdemar Doveiko/ТАСС

«Мы должны неустанно думать о том, как ограничить действия Белоруссии. Необходимы шаги по воздействию на её экономику, введению новых санкций», — сказал Ландсбергис.

Одним из поводов для этого, по мнению главы литовского МИД, может стать то, что Минск разрешает российским военным самолётам приземляться на аэродромах в Белоруссии и заправляться там топливом.

Стоит отметить, ранее замминистра коммуникаций и транспорта Литвы Лорета Маскалёвене сообщила, что сотрудники её министерства предотвратили сотни попыток обойти санкции при транспортировке грузов из Белоруссии. Чаще всего пресекались попытки ввести в Литву удобрения.

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