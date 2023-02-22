Брюссель, , 19:09 — REGNUM В Евросоюзе не смогли согласовать десятый по счёту пакет антироссийских санкций, сообщает агентство Reuters.

Пакет санкций Сергей Корсун © ИА REGNUM

Уточняется, что переговоры европейские дипломаты продолжат 23 февраля, так как остались еще «несколько нерешенных вопросов».

Ранее газета Politico писала, что постоянные представители входящих в Евросоюз стран обсудят предложение о продлении антироссийских санкций не на шесть, а на девять месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ЕС намерен включить в санкционный список 59 человек и 28 организаций, включая три банка: Альфа-банк, «Тинькофф» и Росбанк. Также под санкции могут поспасть попасть уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и глава «Россотрудничества» Евгений Примаков.