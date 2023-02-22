Брюссель, 22 февраля, 2023, 19:09 — ИА Регнум. В Евросоюзе не смогли согласовать десятый по счёту пакет антироссийских санкций, сообщает агентство Reuters.

Сергей Корсун ИА REGNUM Пакет санкций

Уточняется, что переговоры европейские дипломаты продолжат 23 февраля, так как остались еще «несколько нерешенных вопросов».

Ранее газета Politico писала, что постоянные представители входящих в Евросоюз стран обсудят предложение о продлении антироссийских санкций не на шесть, а на девять месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ЕС намерен включить в санкционный список 59 человек и 28 организаций, включая три банка: Альфа-банк, «Тинькофф» и Росбанк. Также под санкции могут поспасть попасть уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и глава «Россотрудничества» Евгений Примаков.