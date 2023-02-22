Кишинёв, 22 февраля, 2023, 19:13 — ИА Регнум. «Движение Для Народа» проведёт новую акцию протеста в Кишинёве 22 февраля. Об этом объявила журналистам зампредседателя оппозиционной партии «Шор» Марина Таубер, входящая в движение.

EPA/DUMITRU DORU/ТАСС Марина Таубер

Она заявила, что граждане будут добиваться от властей оплаты непомерно подорожавших счетов за коммунальные услуги за три зимних месяца. Она отметила, что министр труда и социальной защиты Алексей Бузу заявил об отсутствии в бюджете средств на компенсацию, при этом власти страны заявляют о планах закупать оружие.

«Мы не понимаем, как нынешняя власть находит деньги на вооружение, а на оплату счетов у неё денег нет», — сказала Таубер.

Лидер партии добавила, что общественность хочет знать, куда деваются деньги, которые постоянно передают Молдавии западные страны на преодоление последствий энергетического кризиса. О получаемых средствах регулярно сообщает президент Молдавии Майя Санду и члены её партии «Действие и солидарность» (PAS).

«Мы хотим выяснить, куда исчезли и исчезают деньги, приходящие из-за рубежа, которыми почти ежедневно хвастаются Майя Санду и PAS», — заявила Таубер.

Напомним, «Движение Для Народа» собирает подписи граждан Молдавии под требованием к властям оплатить зимние счета за квартплату. Сообщается, что документ подписали около 400 тыс. человек.