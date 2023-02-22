Москва, , 19:00 — REGNUM Москва даст жёсткий ответ на решение Нидерландов сократить российское дипломатическое присутствие в стране. Об этом на брифинге 22 февраля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова © MFA Russia/Global Look Press

По её словам, Москва уже делала официальное заявление в связи с шагом Нидерландов.

«Конечно, будут приняты меры, ответные меры, жёсткие ответные меры», — сказала Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД России назвали решение властей Нидерландов сократить число персонала посольства России в Гааге «очередным недружественным шагом» Амстердама.