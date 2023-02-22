Мишустин поручил до 7 марта подготовить предложения по исполнению послания президента РФ

Москва, , 18:56 — REGNUM Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил представить предложения о порядке исполнения послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Это поручение было дано вице-премьерам, сроком его исполнения названа дата 7 марта. Об этом 22 февраля сообщили в пресс-службе российского правительства.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Председатель правительства Михаил Мишустин поручил своим заместителям к 7 марта представить предложения о порядке исполнения послания президента Федеральному собранию», — сказано в сообщении.

Ответственные за исполнение поручения обязаны подготовить не только перечни конкретных мероприятий, но и установить предполагаемые сроки исполнения и исполнителей из числа руководителей федеральных ведомств и министерств.

Напомним, президент России Владимир Путин 21 февраля выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. В нем, помимо оценки международной ситуации и хода спецоперации, он определил приоритеты в социально-экономическом развитии страны.