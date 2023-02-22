Законопроект о смягчении уголовной ответственности за неуплату налогов внесен в Госдуму

Москва, , 18:48 — REGNUM Законопроект, направленный на либерализацию уголовной ответственности за ряд преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов и иных обязательных платежей, внесло в Госдуму правительство РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 22 февраля.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Согласно документу, предлагается внести изменения в Уголовный кодекс РФ, направленные на уменьшение максимального срока наказания в виде лишения свободы, предусмотренного за совершение налоговых преступлений, что приведет к снижению сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Также для совершенствования порядка возбуждения уголовных дел о налоговых преступлениях законопроектом предлагается внести изменения в положения Уголовно-процессуального кодекса РФ. Согласно законопроекту уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело по преступлениям, связанным с уклонением от уплаты налогов и иных обязательных платежей, подлежит прекращению в случае уплаты в полном объеме недоимки, пеней и штрафов.

Ранее депутаты от фракции «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается запретить заключать под стражу подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления, которое не было совершено с применением или угрозой насилия.