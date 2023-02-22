Париж, , 18:47 — REGNUM Западные санкции не достигли своих целей. Попытки Запада при помощи ограничительных мер создать в российской экономике бреши и вызвать дефицит товаров и продуктов питания в России не увенчались успехом. К такому выводу пришёл репортёр французской ежедневной газеты Le Figaro Ален Барлюэ, посетивший Крым и Санкт-Петербург.

Санкции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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По результатам поездки журналист сделал вывод, что ограничения вызвали определённые сложности, однако российские предприниматели с ними успешно справляются.

«Российское производство и новые поставщики из стран Азии не дают западным санкциям вызвать в России дефицит продуктов потребления и комплектующих для промышленности», ― указал репортёр.

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При этом он отметил, что некоторые товары нужно искать и доставать. Так, по его словам, есть проблемы с йодом в аптеках и с автомобилями определенных цветов. Но российское искусство находчивости помогает обходить санкции Евросоюза и США. Малый бизнес выдерживает западные ограничения и продолжает расти, отметил Барлюэ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский историк экономики Николас Малдер заявил, что экономика России устояла под напором санкций Запада благодаря оперативным и эффективным ответным мерам, выгодному положению на мировом рынке и торговле с дружественными странами.