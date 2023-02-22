Москва, , 18:44 — REGNUM В МИД РФ прокомментировали высказывание президента Литвы Гитанаса Науседы о «красных линиях», которые находятся в голове и их надо преодолеть, чтобы решиться на военные поставки Украине. Официальный представитель ведомства Мария Захарова считает, что если в голове есть «красные линии», значит там нет мозгов.

Мария Захарова Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«На мой взгляд, в головах должны быть мозги, а не «красные линии». Если в мозгах «красные линии», значит, там нет мозгов, что печально», — заявила дипломат на брифинге 22 февраля.

Она также отметила, что судя по заявлениям президента Литвы и других представителей власти этой страны и других, входящих в НАТО, у них в головах «действительно какие-то «красные линии», возможно, еще и «черные квадраты».

Напомним, днем ранее президент Литвы Гитанас Науседа азявил, что «красные линии» существуют исключительно «в головах», а на самом деле их не существуют. Поэтому надо перестать терять время и наладить поставки дальнобойного оружия Киеву, призвал литовский лидер.

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