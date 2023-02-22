Кишинёв, 22 февраля, 2023, 18:48 — ИА Регнум. Распространяемые сообщения о том, что гражданам Молдавии массово рассылают повестки в военкоматы для прохождения мобилизационных учений и сборов, не соответствуют действительности. Об этом говорится в заявлении минобороны республики, распространённом пресс-службой министерства 22 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация

На фоне заявлений представителей властей страны о необходимости наращивать мощь национальной армии в соцсетях стали публиковать фотографии присланных повесток.

«Минобороны предостерегает общество от дезинформации и манипуляций», — говорится в сообщении.

В министерстве отмечают, что данные «фейки» в Молдавии распространяют с апреля 2022 года. Граждан призвали быть бдительными и обращать внимание на содержание документов, которые в соцсетях называют «повестками».

Напомним, 8 февраля в минобороны Молдавии подтвердили, что военкоматы рассылают повестки, но это не связано с изменениями в сфере безопасности в регионе. По данным ведомства, рассылка повесток делается регулярно на основании Положения о военно-управленческой деятельности и лимите численности военно-управленческих органов.