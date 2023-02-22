Законопроект о сокращении числа заключений под стражу подозреваемых внесен в Госдуму

Москва, , 18:36 — REGNUM Законопроект, которым предлагается запретить заключать под стражу подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления, которое не было совершено с применением или угрозой насилия, внесли в Госдуму депутаты от думской фракции «Новые люди» во главе с руководителем Алексеем Нечаевым, передает корреспондент ИА REGNUM 22 февраля.

Государственная дума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Законопроектом предусмотрено, что указанное положение не будет применяться, когда одним из преступлений будет преступление, представляющее особую социальную опасность.

В сопроводительных материалах авторы указали, что сейчас заключение под стражу применяется судами в подавляющем большинстве случаев уголовного преследования и, согласно данным ФСИН, на конец августа 2022 года российские изоляторы заполнены на 96%.

«Новые люди» считают, что реализация положений законопроекта поспособствует гуманизации правосудия и расширению прав и гарантий лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении ненасильственных преступлений, в ходе осуществления уголовного преследования.