Москва, 22 февраля, 2023, 18:36 — ИА Регнум. Законопроект, которым предлагается запретить заключать под стражу подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления, которое не было совершено с применением или угрозой насилия, внесли в Госдуму депутаты от думской фракции «Новые люди» во главе с руководителем Алексеем Нечаевым, передает корреспондент ИА REGNUM 22 февраля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

Законопроектом предусмотрено, что указанное положение не будет применяться, когда одним из преступлений будет преступление, представляющее особую социальную опасность.

В сопроводительных материалах авторы указали, что сейчас заключение под стражу применяется судами в подавляющем большинстве случаев уголовного преследования и, согласно данным ФСИН, на конец августа 2022 года российские изоляторы заполнены на 96%.

«Новые люди» считают, что реализация положений законопроекта поспособствует гуманизации правосудия и расширению прав и гарантий лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении ненасильственных преступлений, в ходе осуществления уголовного преследования.