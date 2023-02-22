Лондон, , 18:29 — REGNUM Законопроект о национальной безопасности, который с 2022 года обсуждается парламентом Великобритании, вызывает опасения у представителей бизнеса и дипломатических кругов Соединённых Штатов и Евросоюза. Об этом 22 февраля сообщает газета Financial Times.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

Беспокойство у дипломатов и предпринимателей вызывают формулировки, касающиеся постановки компаний, организаций и частных лиц на учёт в реестре иностранного влияния.

Так, американские компании опасаются, что их представителям придётся отчитываться о всех встречах с представителями правительства Соединённого Королевства. В противном случае за нарушение законодательства в предлагаемом виде они рискуют получить штраф или тюремный срок, пояснил Данкан Эдвардс, возглавляющий Британско-американскую ассоциацию бизнеса.

Он напомнил, что США являются крупным инвестором в Соединённом Королевстве, и такая ситуация «довольно неприятная.

«Общение между бизнесом и правительством на всех уровнях будет заблокировано. Наши министры активно пытаются стимулировать приток инвестиций, но при этом будет риск сесть в тюрьму на два года, если вы пойдете выпить со специальным советником и забудете зарегистрировать этот факт», ― указал Эдвардс.

По его словам, юристы в этих компаниях посоветуют отказаться от контактов при наличии каких-либо рисков.

В свою очередь Европейские дипломаты заявили изданию, что принятие подобного закона серьёзно ограничит возможности для ведения диалога с британским правительством по целому ряду тем.