В Москве задержан подозреваемый в поджоге общежития, где погибли семь человек

Москва, , 18:26 — REGNUM В Москве задержали предполагаемого поджигателя общежития на Международной улице. В результате пожара, произошедшего вечером 21 февраля в 16-этажном здании, погибли семь человек, в том числе двое несовершеннолетних. О задержании подозреваемого в поджоге сообщили в Следственном комитете по региону.

Задержание Иван Шилов © ИА REGNUM

Задержанный — уроженец Белгородской области. Причиной поджога называют предварительно личную неприязнь злоумышленника к жильцам общежития.

«По данным следствия, мужчина, действуя из личных неприязненных отношений к жильцам данного общежития, совершил поджог помещений пятого этажа», — говорится в сообщении СК в телеграм-канале.

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В настоящее время по факту поджога назначены судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы. Ведутся допросы свидетелей, в том числе руководства общежития. Известно также, что число пострадавших при пожаре выросло до 11 человек.