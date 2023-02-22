Вашингтон, , 18:36 — REGNUM Вина за то, что в штате Огайо (США) сошел с рельсов поезд с опасными химическими веществами, отчасти лежит на администрации, которая была при бывшем президенте США Дональде Трампе. Об этом 22 февраля сообщил в соцсети Twitter действующий американский президент Джо Байден.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

«В течение многих лет избранные должностные лица, включая прошлую администрацию, ограничивали возможности внедрять и усиливать меры безопасности на железнодорожном транспорте», — написал Байден.

Он добавил, что в происшествии также виноваты железнодорожные компании. По его мнению, они якобы тратили большие средства вопреки технике безопасности.

«Приказал железнодорожной компании Norfolk Southern оплатить уборку и утилизацию опасных материалов. Это будет справедливо. Это их вина», — сообщил президент.

Напомним, грузовой поезд с высокотоксичными химическими веществами сошёл с рельсов в Огайо 3 февраля. Содержимое цистерн вылилось на землю, начался пожар. В районе объявлено чрезвычайное положение.

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