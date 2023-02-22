Законопроект о московском времени для четырех новых регионов внесен в Госдуму

Москва, , 18:22 — REGNUM Законопроект о московском времени для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 22 февраля.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

Предлагается включить новые субъекты РФ: Донецкую Народную Республику, Луганскую Народную Республику, Запорожскую область и Херсонскую область в состав территорий, образующих 2-ю часовую зону (МСК, московское время, UTC+3).

Сейчас в этих регионах фактически действует московское время.

Принятие закона не повлечет дополнительных расходов из федерального бюджета, отмечается в сопроводительных документах.