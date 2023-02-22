Запад демонстрирует сожаление из-за решения России приостановить участие в Договоре о СНВ, заверяет в желании «жить в мире» с Россией, но не перестанет поддерживать киевский режим, даже если конфликт затянется на долгие годы. Таков общий настрой в комментариях, которыми западные политики и крупные СМИ откликнулись на новости из Москвы. В Китае и на Ближнем Востоке к перемене отношения России к ДСНВ отнеслись куда сдержаннее.

Иван Журенков, , 19:32 — REGNUM Президент США Джо Байден назвал решение Москвы приостановить участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений «большой ошибкой». Ранее, выступая в Варшаве, глава Белого дома уверял, что западные страны отнюдь не намерены уничтожать Россию или ставить ее под свой контроль, а стало быть в специальной военной операции якобы «никогда не было необходимости». Кроме того, он предсказал Украине «тяжелые и горькие дни». Еще категоричнее высказался советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, назвавший «абсурдом» рассуждения о том, что «для России существовала какая-то военная угроза». Во время недавнего блиц-визита в Киев Байден заявил, что США будут оказывать поддержку Украине так долго, как потребуется.

Запуск PC-24 «Ярс» Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил сожаление по поводу решения России о приостановке участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений и призвал ее пересмотреть такое решение, ибо в противном случае «вся архитектура контроля над вооружениями была бы демонтирована».

Публично сожалеют и во французском МИДе. «Франция также обеспокоена его (президента России Владимира Путина) требованием, чтобы Российская Федерация обеспечила готовность провести ядерное испытание, если его проведут Соединенные Штаты», — сказано в официальном заявлении внешнеполитического ведомства.

Западные СМИ отреагировали на послание Путина вполне ожидаемой риторикой. Обозреватель The New York Times приводит мнение Госдепартамента США — выдержанное в духе риторики всех предшествующих лет — о том, что «Россия не соблюдает условия СНВ-III».

Портал телеканала CNN также привел заявление Госдепа, где на Москву возлагается вина за препятствие инспекциям в рамках ДСНВ: «Отказ России от содействия инспекционным мероприятиям не позволяет Соединенным Штатам осуществлять важные права, предусмотренные договором, и угрожает жизнеспособности американо-российского контроля над ядерными вооружениями».

Обозреватель NYT Дэвид Сангер уверен: ситуация с ДСНВ, а также ряд иных признаков «указывают на то, что мир, возможно, стоит на пороге новой эры» возврата к ядерному противостоянию. «Длившаяся десятилетиями эра официального контроля над вооружениями, возможно, заканчивается», а стало быть шансы того, что Россия и США «смогут найти способ сесть за стол переговоров для замены договора, а тем более договориться о нем, стремительно уменьшаются», подчеркнул Сангер.

Эксперты агентства Reuters также полагают, что Договор о СНВ уже не удастся восстановить, что повышает риск новой гонки вооружений с непредсказуемыми последствиями. В Москве полагают, что Россия «сможет прожить и без нового Договора по СНВ», заявил Reuters директор отдела стратегии, технологий и контроля над вооружениями Международного института стратегических исследований Уильям Альберке. В Reuters оценили решение Путина о ДСНВ как «ядерное предупреждение Западу из-за Украины».

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию © Максим Блинов/РИА Новости

Куда резче высказалась польская газета Rzeczpospolita, где речь российского президента была названа «утомительным рассказом», в котором смешаны «фантастически звучащие обещания», «ложные данные об экономике» и «банальности». В унисон выступило и другое варшавское издание Wirtualna Polska, авторы которого подчеркивают: когда президент России обосновывал необходимость приостановить участие РФ в ДСНВ, то он «ничем не удивил мир», так как излагал «уже известные и недоказанные пропагандистские тезисы Москвы» и рассуждал о «выдуманных угрозах».

Портал CNN посвятил отдельную публикацию оценке послания российского лидера: оно было истолковано как объявление «экзистенциальной битвы против Запада».

В то же время аналитики CNN подчеркивают, что США еще не уладили конфликт с Китаем, разгоревшийся из-за аэростата-шпиона. В такой ситуации затяжной конфликт на Украине может обернуться расколом между Америкой и Европейским союзом, что «ослабит возможности Байдена в достижении его внешнеполитических целей».

Испанская газета El Mundo обнаружила в послании Путина «пронзительную агрессивность» и заявила, что Москва продолжает «раскручивать винт эскалации войны». В такой ситуации Запад будто бы должен сохранять «спокойствие и самоотверженность» по примеру Байдена, ибо «на карту поставлена защита ценностей либерального гуманизма».

Более реалистичный подход продемонстрировали китайские СМИ. Пекинское англоязычное издание Global Times процитировало старшего научного сотрудника Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Ли Юнхуэя. Он заявил, что послание Путина показывает: Россия намерена продолжать специальную военную операцию и готова противодействовать НАТО. Ли полагает, что весной 2023 года конфликт между Россией и Украиной обострится.

Турецкие эксперты в беседе с обозревателем ИА REGNUM Станиславом Тарасовым, комментируя послание Путина, выразили уверенность в том, что Россия, приостанавливая свое участие в ДСНВ, «ответит на любые вызовы». Что касается Ближнего Востока, то, как сказал ИА REGNUM египетский публицист и историк Саад Халаф, приостановка участия России в ДСНВ привлекла внимание арабского мира, где теперь «надеются, что подобные шаги не приведут к росту угроз возникновения ядерного конфликта».

Межконтинентальная баллистическая ракета мобильного базирования РС-12М «Тополь» © Александр Бабенко/ИТАР-ТАСС

Договор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (он же СНВ-III), подписанный президентами России и Америки 8 апреля 2010 года, предусматривал сокращение для каждой из сторон развёрнутых ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок тяжёлых бомбардировщиков — до 700 единиц. СНВ-III пришел на смену Договору СНВ-I, срок действия которого истек в декабре 2009 года. Кроме того, СНВ-III предусматривал взаимные российские и американские инспекции на военные ядерные объекты РФ и США для обоюдного контроля над ядерными вооружениями.

21 февраля 2023 года президент России Владимир Путин заявил о том, что Россия оказалась вынуждена приостановить свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях и вернется к обсуждению этого вопроса не раньше, чем прояснится ситуация с тем, как будут учитываться стратегические арсеналы Франции и Великобритании.