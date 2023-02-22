Чебоксары, , 18:15 — REGNUM В Чувашской Республике произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием школьного микроавтобуса и легковушки, сообщает 22 февраля пресс-службой МВД по республике.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

ДТП произошло в 13:30 между населенными пунктами Нижние Абакасы и Молния Ибресинского района. Предположительно, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

«Ушибы получили 16-летний школьник и социальный работник образовательной организации. В легковом авто пострадал водитель и оба его пассажира, они доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля в Оренбургской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием автобуса.