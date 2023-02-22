Москва, 22 февраля, 2023, 18:14 — ИА Регнум. Бывшего руководителя управления таможенных расследований и дознания Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка могут отправить за решетку на десять лет. Такой срок запросил прокурор для обвиняемого в злоупотреблении полномочиями с причинением ущерба на 25 млн рублей.

Иван Шилов ИА REGNUM Прокуратура РФ

«Прокурор в ходе прений сторон попросил приговорить подсудимого Кизлыка к десяти годам колонии общего режима», — цитирует ТАСС представителя Дорогомиловского суда Москвы.

Напомним, генерала Александра Кизлыка арестовали в декабре 2019 года. Его обвинили в злоупотреблении полномочиями. Как считает следствие, вместе со своими сообщниками Кизлык — бывшим заместителем Алексеем Серебро, экс-заместителем начальника Внуковской таможни Константином Мишиным, экс-заместителем начальника Домодедовской таможни Юрием Черкашиным, бывшим старшим дознавателем по особо важным делам Домодедовской таможни Андреем Шурыгиным — принимали незаконные решения в отношении нарушителей, перевозивших наличные денежные средства через границу.

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