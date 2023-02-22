Число пострадавших при обстреле ВСУ города Шебекино увеличилось
Шебекино, Белгородская область, 22 февраля 2023, 18:10 — REGNUM Количество пострадавших при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) города Шебекитно увеличилось. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Третий пострадавший в Шебекино», — говорится в сообщении.
По уточненной информации, при обстреле со стороны ВСУ пострадала женщина. Она получила ранение нижних конечностей. Сейчас пострадавшая находится в больнице. Её состояние оценивается как средне тяжёлое.
Вячеслав Гладков также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим жителям.
Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля город Шебекино попал под обстрел со стороны ВСУ. В результате обстрела города загорелся торговый центр. Известно о троих пострадавших.