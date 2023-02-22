Шебекино, Белгородская область, , 18:10 — REGNUM Количество пострадавших при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) города Шебекитно увеличилось. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Обстрел ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Третий пострадавший в Шебекино», — говорится в сообщении.

По уточненной информации, при обстреле со стороны ВСУ пострадала женщина. Она получила ранение нижних конечностей. Сейчас пострадавшая находится в больнице. Её состояние оценивается как средне тяжёлое.

Вячеслав Гладков также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим жителям.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля город Шебекино попал под обстрел со стороны ВСУ. В результате обстрела города загорелся торговый центр. Известно о троих пострадавших.