Москва, 22 февраля, 2023, 18:08 — ИА Регнум. На митинге-концерте, который проходит на московском стадионе «Лужники», собрались десятки тысяч человек. Об этом 22 февраля сообщили официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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«В мероприятии принимают участие более 200 тысяч москвичей и гостей столицы», ― уточнила она.

По словам Волк, 90 тысяч зрителей присутствуют на самой арене. Ещё свыше 112 тысяч человек находятся на прилегающей к ней территории.

Представитель МВД добавила, что правопорядок и безопасность на митинге-концерте «Слава защитникам Отечества» полицейские обеспечивают вместе с коллегами из других правоохранительных органов.

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Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля на стадионе «Лужники» в Москве проходит митинг-концерт, посвящённый Дню защитника Отечества. Участие в мероприятии принял президент России Владимир Путин. Глава государства приветствовал участников специальной военной операции, а также подчеркнул, что каждый, кто сегодня поддерживает российских военных, в известной степени также является защитником Отечества.