Путин оценил ход развития отношений России и Китая

Москва, , 18:15 — REGNUM Отношения между Россией и Китаем успешно развиваются. Об этом 22 февраля на встрече с прибывшим в Москву с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии КНР Ван И заявил президент РФ Владимир Путин.

Россия и Китай Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Российско-китайские отношения развиваются так, как мы и планировали в предыдущие годы, все идет поступательно, развивается», — сказал Путин.

Он назвал председателя Китая Си Цзиньпина своим другом и попросил передать ему привет. Также российский лидер отметил, что внутриполитические мероприятия, которые провели в КНР, способствуют укреплению республики.

Напомним, Ван И перед приездом в Москву посетил конференцию по безопасности в Мюнхене. На встрече с руководителем дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем китайский дипломат задался вопросом: почему те, кто поставляет оружие Киеву, призывают КНР не поставлять оружие России.

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